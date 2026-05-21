Турция проведе мащабно учение с 10 хиляди военни от 50 страни в Егейско море

В периода 20 април – 21 май Турция проведе мащабното многонационално учение „ЕФЕС 2026" (EFES 2026) в Егейско море, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА. В учението взеха участие общо 10 388 военни от 50 страни, включително САЩ, Великобритания, Сирия, Либия, Азербайджан, Пакистан, Малайзия, Япония, Сомалия и др.

Тазгодишните учения включват сирийски военни за пръв път след падането на режима на Асад в края на 2024 г., отбелязва медията. „ЕФЕС 2026" се превърна и в първото учение, в което военни от съперничещите си военни сили от източната и западната част на Либия участваха заедно.

Основната част от учението се проведе в измирския залив в централната част на Егейско море и на полигона „Доганбей", като по време на маневрите беше демонстрирана работата на турската система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол" и бяха представени редица безпилотни дронове, действащи по суша, море и въздух. Основна роля в учението взе и най-големият десантен кораб на турската армия - TCG Anadolu , който е с дължина 230 метра и водоизместимост от 27 000 тона.

В днешния последен ден от учението бе проведен и специален ден за наблюдение, по време на който министри и военни от страните участнички в учението наблюдаваха маневрите на живо, предаде ТРТ Хабер. В инициативата се включи и турският президент Реждеп Тайип Ердоган, който поздрави военнослужещите и заяви, че турската армия ще продължи да отстоява идеалите си за осигуряване на мир, спокойствие и сигурност.

„В света се формират нови баланси и нови съюзи, но нов глобален ред не може да бъде установен. Нашият свят бързо се развива от статукво, оформено от шепа големи сили, в многополярна структура с множество участници", каза турският президент.

Ердоган посочи, че по-широкият регион, в който се намира Турция, е центърът на тежестта на този процес и добави: „Името на Турция се споменава все по-често всеки ден като един от влиятелните играчи на новата епоха."

Докато се пишат песимистични сценарии за бъдещето, ние се стремим да позиционираме страната си в ключова роля във всяка област, особено по отношение на регионалния мир", каза още турският държавен глава.