Задълбочаваме двустранното сътрудничество с Канада

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с министъра на външните работи на Канада Анита Ананд в рамките на Министерската среща на НАТО в Швеция.

Двете страни се обединиха около желанието за задълбочаване на двустранното сътрудничество и засилване на редовния политически диалог на високо ниво между България и Канада. Основен акцент бе поставен върху разширяването на партньорството в области като сигурност и отбрана, енергетика, търговия и инвестиции. Сътрудничеството в областта на иновациите, образованието, науката и технологиите, както и по ключови международни теми също беше обсъдено.

В разговора българският външен министър постави и въпроса за откриване на посолство на Канада в София. По думите ѝ това ще допринесе за надграждане на партньорството и засилване на дипломатическите отношения. От своя страна Анита Ананд изтъкна, че откриването на дипломатическо представителство ще има още по-голям принос за задълбочаването на двустранните отношения и икономическите връзки между двете страни.