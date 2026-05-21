Тръмп и Нетаняху се скарали жестоко заради Иран: "Главата на премиера направо пушеше" (Обзор)

САЩ трупат солена сметка от началото на войната - $ 29 млрд.

Лют скандал се е разразил между израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на САЩ Доналд Тръмп, докато са говорили по телефона, като източник разкри пред Аксиос, че след обаждането “главата на Нетаняху направо пушеше”.

Дългият и доста труден разговор двамата лидери провели във вторник вечерта, като не успели да постигнат съгласие за по-нататъшните действия по отношение на войната в Иран. Според израелския Канал 12 Нетаняху все повече се съмнява, че допълнителни преговори с Техеран в бъдеще ще доведат до мирно споразумение, и иска да възобнови военните удари. Смята се, че Тръмп настоява все по-силно за сделка, която да включва Иран да се откаже от ядрената си програма, преди да се върне към опцията за война.

Анонимният източник обясни, че израелският посланик във Вашингтон е информирал американските законодатели, че Нетаняху е бил изключително загрижен след напрегнатия разговор с Тръмп, а друг източник отбеляза: “Биби винаги е притеснен”. Ден след телефонния разговор с Нетаняху Тръмп заяви, че е готов да поднови войната, ако преговорите се провалят, но изрази увереност, че може да бъде постигнато споразумение. “Единственият въпрос е дали ще отидем и ще приключим с това, или те (Иран) ще подпишат документ. Да видим какво ще се случи”, отбеляза американецът. Тръмп също така заяви, че Нетаняху “ще направи всичко, което искам от него” по отношение на Иран, и уточни, че двамата са в добри отношения.

Разговорът между Тръмп и Нетаняху се състоял няколко часа, след като “Ню Йорк Таймс” разкри, че Израел, с одобрението на Тръмп, е влязъл във войната с дръзък план да постави начело на Иран експрезидента Махмуд Ахмадинежад след убийството на аятолах Али Хаменей при първите удари. Заговорът обаче се провалил още на първия ден, когато Ахмадинежад беше ранен при израелски удар по дома му в Техеран, който всъщност целял да го освободи от домашен арест. Оттогава той е в неизвестност.

Хардлайнерът Ахмадинежад, който беше в доста лоши отношения с аятолаха, е известен с призивите си за “заличаване на Израел от картата на света”, докато е президент между 2005 до 2013 г. Той също така подкрепяше силно ядрената програма на Техеран.

В сряда иранското външно министерство съобщи, че преговорите продължават по 14 точки от предложението на Техеран, а пакистанският външен министър е в столицата като посредник. От ведомството отбелязаха, че за да има сделка, САЩ ще трябва да прекратят “пиратството” срещу ирански кораби и да се съгласят да вдигнат икономическите санкции, докато Израел ще трябва да спре ударите срещу Ливан. Засега обаче няма яснота дали Иран ще промени позицията си по отношение на ядрената програма, а в същото време от Корпуса на гвардейците на ислямската революция предупредиха, че войната в Близкия изток ще се разшири извън региона, ако САЩ и Израел възобновят атаките.

Сметката на американци от войната досега обаче вече става доста солена. На 12 май от Пентагона обявиха, че разходите за войната в Иран вече са 29 млрд. долара, като само две седмици по-рано били 25 млрд. Доклад на Конгреса освен това посочва, че 42 американски самолета са били загубени или повредени по време на войната, включително три изтребителя на стойност 300 милиона долара, унищожени при “приятелски огън”. 24 дрона MQ-9 Reaper също били свалени, а всеки от тях струва около 30 млн. долара.