Разузнаването на НАТО: Русия готви разполагане на ядрени ракети на морското дъно

Разузнавателните служби на НАТО от известно време следят действията на руския Северен флот, които е възможно да свидетелстват за опити за разполагане на ракети, способни да носят ядрени бойни глави, на морското дъно. Тайният проект с кодово название "Скити" може да се реализира вече от няколко години, съобщава Tagesschau, позовавайки се на разследване на големите германски обществени радио- и телевизионни компании WDR и NDR.

През последните месеци те са изучавали този ракетен проект, анализирайки сателитни снимки, руски научни бази данни и исторически документи, както и получавайки информация от военни и разузнавателни източници. Пусковите установки на морското дъно биха създали сериозен проблем за НАТО в случай на война, тъй като биха били трудни за откриване и унищожаване.

Страхът, че ядрените държави могат да скрият ядрено оръжие някъде в Световния океан, съществува още от времето на Студената война. През 1970 г. с резолюция на ООН е приет Договорът за забрана на разполагането на ядрено оръжие и други видове оръжия за масово унищожение по дъното на моретата и океаните и в техните недра. По-късно той е подписан от около 80 държави, включително СССР и САЩ. В конкретния случай обаче ракетите по проекта "Скити" се планира да бъдат разположени в Северния ледовит океан, на руска територия, информира mediapool.

Според западни разузнавателни източници те могат да бъдат поставени на дъното в специално разработени шахти или контейнери, понякога на дълбочина от няколкостотин метра. При евентуално разполагане ракетите биха могли да останат там дълго време и при необходимост да бъдат изстрелвани дистанционно.

За разгръщането на шахтите ще се използват базираният в Северодвинск военен транспортен кораб "Звьоздочка", построен за превоз на тежка техника по море, и вероятно специалната подводница "Саров", посочват източници от НАТО.

Хелге Адрианс, офицер от германските Военноморски сили и гостуващ научен сътрудник в Германския институт за международни отношения и сигурност, разглежда подобен проект като опит за намаляване на зависимостта от изключително сложни и скъпи платформи за изстрелване на ракети, каквито са подводниците. Според него, разполагайки с подводни шахти, Русия би могла да поддържа ядрения си потенциал дори при ограничени финансови ресурси.

По негово мнение разполагането на междуконтинентални балистични ракети на морското дъно има две ключови предимства:

"Първо, тяхното неутрализиране би било изключително скъпо. Второ, този метод позволява икономии от подводници и техните екипажи. С относително малко усилия и разходи Русия би могла да постигне същия ефект, за който в момента са ѝ необходими пилотируеми подводници."

Но подобен проект има и недостатъци, предупреждава Адрианс: необходимо е да се преодоляват океанските течения и затлачването на шахтите, както и да се решават изключително сложни технически въпроси, свързани с разгръщането на ракетите, електрозахранването и обмена на данни с тях. Според него това ще попречи на широкото разпространение на подобна технология.