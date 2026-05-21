Трима загинали при украински удар с дрон по локомотив в руската Брянска област

Трима души са загинали, след като локомотив е бил поразен от украински дрон в руската Брянска област, предаде Ройтерс, като цитира изявление на Руската железопътна компания, съобщава БТА.

По данни на дружеството всички жертви са негови служители. Те са били ударени на железопътна гара в град Унеча, разположен близо до границата с Украйна.

По-рано изпълняващият длъжността губернатор на региона Егор Ковалчук съобщи, че град Унеча е бил подложен на атака.

Граничещата с Украйна Брянска област е сред районите в Русия, които често стават обект на украински удари, отбелязва Ройтерс.