Опашка от катерачи на Еверест след рекордните 269 изкачвания откъм Непал за ден

Рекордните 269 катерачи и водачи изкачиха връх Еверест в рамките на един ден от непалската страна вчера, съобщиха днес официални представители от непалското министерство на туризма, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Преходът до върха отнема 11 часа и няколко организатори на експедици са се възползвали от благоприятния метеорологичен прозорец, коментира координаторът от полевия офис в базовия лагер на Еверест на непалското министерството на туризма Химлал Гаутам.

По време на рекорда, който се споделя от Непал и Китай, горните склонове на върха са били силно "пренаселени" – на снимки и видео клипове се виждат стотици катерачи един след друг в извиваща се линия.

„Вчера беше исторически ден", каза Гаутам. „Задръстването беше нормално предвид голямата бройка катерачи", допълни той. „В даден момент вчера опашката стигаше от „Балкона" (стратегическа скална тераса и ключова точка за почивка - бел. ред.) до върха. Министерството прави всичко по силите си да осигури качествено управление с по-добра координация", коментира представителят на непалските власти.

Бройката успешни изкачвания на Еверест по време на тазгодишния пролетен сезон е достигнала 600 след вчерашният рекорд, според непалските регулатори. Непалското правителство е издало 494 разрешения за катерачи тази пролет – 389 за мъже и 105 за жени от 55 държави, което е донесло повече от 6,22 милиона евро на страната.

Началото на сезона бе забавено заради леден блок, който блокира маршрута през ледника Кхумбу, и променливото метеорологично време.

Въпреки това рекордът за най-много изкачвания на върха в рамките на един сезон също може да бъде счупен тази пролет, предполага Гаутам.

Предишният рекорд за най-много изкачвания в рамките на един ден от непалската страна е поставен на 22 май 2019 г., когато 223 катерачи и водачи стигат до върха. От следващия ден, 23 май, е рекордът за най-много изкачвания за един ден от китайската и непалска страна общо – 354 души.

Трима катерачи са загинали тази година, изкачвайки планината. Един от тях е починал в лагер номер 3. Изкачвания се организират и за другите върхове на планината, включително и за Кангчендзьонга. Непал е дом на 8 от 14 върха в света с надморска височина над 8000 метра.