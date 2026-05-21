Кремъл: Натискът на САЩ над Куба е недопустим

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл заяви, че не одобрява натиска на САЩ върху Куба, и подчерта, че насилствени методи не бива да се използват срещу държавни ръководители, независимо дали са действащи или бивши, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират говорителя на руския президент Дмитрий Песков.

Песков направи това изявление в коментар за решението на американските власти да повдигнат обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро, което Вашингтон представи като част от разширена кампания срещу кубинското ръководство. Според него "не може да бъде одобрен натискът, който се оказва върху Куба", а използването на методи, "граничещи с насилие", срещу висши държавни лидери е недопустимо.

Американските власти са повдигнали срещу 94-годишния Кастро обвинения за убийство, унищожаване на въздухоплавателно средство и сговор за убийство на граждани на САЩ. По делото фигурират още петима обвиняеми. Според Си Би Ес обвиненията може да са свързани с инцидент от 1996 г., когато кубинските ВВС свалят два самолета на базирана в Маями организация "Братята, които се притичат на помощ". През 2026 г. прокуратурата във Флорида възобновява разследването по случая.

"Не одобряваме това", подчерта Песков, добавяйки, че подобни действия вече са наблюдавани и преди, съобщи БТА.

