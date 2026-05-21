Франция отхвърли идеята НАТО да е гарант за свободното преминаване в Ормузкия проток

Франция отхвърли идеята НАТО да участва в международна мисия за гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо, цитиран от Ройтерс.

"Нашата позиция е ясна и последователна. Северноатлантическият договор се отнася до северноатлантическото пространство. Нито това е предназначението на НАТО, нито алиансът е най-подходящият формат за ангажиране с въпроси, свързани с Близкия изток и Ормузкия проток", каза Конфаврьо пред журналисти, цитиран от БТА.