Президентът на Северна Македония отказа да коментира шпионската афера в кабинета й

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова отказа да коментира информацията за предполагаема шпионска афера в кабинета й, която от няколко дни е сред водещите новини в Северна Македония.

След като присъства на откриването на Център за дневни грижи за деца и младежи до 26 години с увреждания, пръв по рода си в Северна Македония, Силяновска се позова пред медиите на Наказателно-процесуалния кодекс и презумпцията за невинност, „и по отношение на събирането на данни и евентуално образуване на наказателно производство".

„В едно предварително разследване се говори малко и се работи много, тоест събира се информация. Уважавам разделението на властите, но съм малко объркана от съобщенията, идващи от Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупция, които обясняват за комуникацията си с МВР", заяви Силяновска.

За евентуална „шпионска афера", свързан с изтичане на информация от кабинета на президента на Северна Македония медиите пишат от няколко дни, а вчера от Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията и официално потвърдиха, че в края на миналата година е започнала предварително разследване след сигнал за съмнение, че от компютърната система в кабинета на Силяновска неоторизирано е изтичала информация.

Според съобщението от прокуратурата, въпреки чувствителността и сериозността на случая, по който се работи от декември миналата година, от МВР все още не са получени резултатите от поисканите експертни доклади.

От МВР от своя страна посочиха, че сектор „Киберпрестъпност" работи по две искания от страна на прокуратурата, което е свързано с голямо количество дигитални доказателства, чийто анализ изисква по-дълъг период от време.

Според източника на изданието "Свободен печат", което първо публикува информация, по случая е имало опити за натиск от страна на държавни служители върху президента на страната за прекратяване на случая. От Агенцията за разузнаване не са коментирали предварителното разследване, но за изданието са отхвърлили "всякакво участие на своите членове" в информацията, свързана с "евентуално компрометиране на класифицирана информация и комуникации на НАТО".

От опозиционния СДСМ от своя страна поискаха отговорност за „скандала".

"Това е скандал, който трябва да бъде изяснен. Да има такова изтичане на информация, за каквото пишат медиите, от държава членка на НАТО, е поне на ниво скандал и тук трябва да се поеме отговорност, включително от страна на президента. Но това не ме изненадва. Имаме вицепремиер, сътрудник на сръбските служби- (вицепремиерът за работа с общностите Иван) Стоилкович. Той има комуникация с "Нощните вълци", хора, близки до Путин и ежедневно той вади информация извън страната. Такава е концепцията на това правителство. Те се блъскат в гърдите, че са за Европа, за НАТО, от друга страна не правят нищо", цитират от пресцентъра на СДСМ думите на Филипче.