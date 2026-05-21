Тръмп: Ще изземем запасите на Иран от обогатен уран и ще ги унищожим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран, предаде Ройтерс.

„Ще го вземем. Не ни е нужен, не го искаме, вероятно ще го унищожим, след като го вземем, но няма да им позволим да го притежават", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Той добави, че не САЩ желаят да бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток, съобщава БТА.

Освен това американският държавен глава каза, че е отложил насроченото за днес подписване на указ, свързана с изкуствения интелект, защото „не е харесал определени аспекти от нея", информира Ройтерс.

Той беше планирал церемония по подписването, на която трябваше да присъстват главните изпълнителни директори на компании в сферата на изкуствения интелект.

Според два източника, цитирани от Ройтерс, заповедта би създала доброволна рамка, чрез която разработващите изкуствен интелект да взаимодействат с американското правителство преди публичното пускане на определени модели.

От друга страна Тръмп посочи, че по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в рамките на тридневната си визита в Китай миналата седмица, двамата са обсъдили „защитните мерки" за изкуствения интелект.