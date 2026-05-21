Рубио атакува страните от НАТО: Отказват да направят каквото и да било

Американският държавен секретар Марко Рубио разкритикува остро днес останалите страни от НАТО, които, по думите му, "отказват да направят каквото и да било" в подкрепа на САЩ във войната в Иран, предаде Франс прес.

Президентът Доналд Тръмп "не иска от тях да предоставят войски или да изпратят изтребители, но те отказват да направят каквото и да било", заяви Рубио пред журналисти малко преди да отлети за Швеция, където утре ще участва в започналата днес среща на външните министри от държавите от НАТО .

"Това ни разочарова много", добави той.

"Много страни членове на НАТО споделят нашето убеждение, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие и че представлява заплаха за света", посочи американският държавен секретар, отбелязвайки, че президентът Тръмп е решил "да действа". САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари.

Американският президент Доналд Тръмп не се консултира предварително с НАТО, а основните европейски съюзници на Вашингтон изразиха скептицизъм относно необходимостта от войната. Твърденията на САЩ и Израел за непосредствена иранска ядрена заплаха предизвикаха възражения, а ответните стъпки на Техеран доведоха до скок в световните цени на петрола, акцентира АФП. Испанският министър-председател Педро Санчес осъди тази война като незаконна и отказа да позволи на американските самолети да използват базите в страната му. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Иран "унижава" САЩ по време на преговорите, което разгневи Тръмп, обявил изтеглянето на 5000 американски военнослужещи от контингента на Пентагона в Германия. "Винаги съм бил ревностен защитник на НАТО през цялата си кариера", каза Рубио, който е бивш сенатор. "Знам защо алиансът е добър за Европа. Но дали е добър за Америка?", попита американският държавен секретар Рубио. Според него това е "напълно закономерен въпрос". Външните министри на НАТО имат среща днес и утре в Хелсингбори, в Южна Швеция, за да обсъдят подкрепата за Украйна и да подготвят предстоящата среща на върха на алианса през юли в Турция, посочва АФП, цитирана от БТА.