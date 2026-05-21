Израел е депортирал всички задържани активисти от хуманитарната флотилия за Газа

Израелското правителство заяви днес, че всички активисти от флотилията, които са се опитали да нарушат израелската морска блокада на ивицата Газа и са били задържани от израелските власти, са били освободени и депортирани, предаде Асошиейтед прес.

Възмущението в чужбина от отношението към активистите накара няколко държави да привикат представители на израелските дипломатически мисии там, за да изразят своите възражения.

Израелското външно министерство съобщи в изявление, че „всички чуждестранни активисти" от флотилията са били депортирани. Според Правния център за правата на арабското малцинство в Израел „Адалa" (Adalah), те са били депортирани със самолети от гражданско летище близо до южния израелски град Ейлат, който е на Червено море.

Организацията съобщи, че един от участниците Зохар Регев, който притежава израелско гражданство, е бил освободен след съдебно заседание в южния град Ашкелон по обвинения за незаконно влизане в Израел и незаконен престой. Регев е участвал и в предишни флотилии към Газа.

Двама италиански граждани, които бяха задържани от Израел, се завърнаха днес у дома, като заявиха, че са били бити и малтретирани. Тези твърдения бяха отречени от Израелската служба за управление на затворите.

Дарио Каротенуто, италиански депутат, заяви, че е преживял „най-дългите секунди" в живота си, когато израелски сили насочили пушки към активисти в център за задържане.

„Ритаха ме по краката и ме удряха в лицето", каза Алесандро Мантовани, журналист от италиански вестник.

Твърденията са „неверни и напълно лишени от фактическа основа", заяви Зиван Фрайдин, говорител на Израелската служба за управление на затворите.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви вчера, че е разпоредил активистите да бъдат депортирани „възможно най-скоро", след като остро разкритикува министъра на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир за провокативни видеоклипове, показващи как министърът се подиграва на задържани активисти от флотилията, които били с белезници и коленичили.

Нетаняху заяви, че макар Израел да има пълното право да спира „провокативни флотилии на поддръжници на терористичната организация Хамас", начинът, по който Бен-Гвир се е отнесъл към активистите, „не съответства на ценностите и нормите на Израел", съобщава БТА.

Министърът публикува видеоклипове вчера, на които се вижда как преминава покрай част от приблизително 430-те задържани. На един от записите активисти със завързани зад гърба ръце коленичат с допрени до пода глави в нещо, което изглежда като импровизирана зона за задържане на палубата на кораб.