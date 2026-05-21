Кая Калас нападна САЩ заради контрола и изолацията на Куба

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова днес за прекратяване на "контрола" и "изолацията" на кубинския народ, който е засегнат от дълбока икономическа криза и е под засилващ се натиск от страна на САЩ, предаде Франс прес.

"След десетилетия на лошо управление и политически репресии икономическата криза в Куба достига наистина повратна точка. Кубинският народ заслужава възможности и свобода, а не още контрол и изолация", заяви Върховният представител за външната политика и политиката за сигурност на Европейския съюз по време на пресконференция в град Мексико по повод срещата на върха ЕС-Мексико, цитира БТА.