САЩ изпраща още 5000 военни в Полша

Американски военни СНИМКА: АРХИВ Снимка: 24 часа

САЩ ще изпратят още 5000 войници в Полша, обяви президентът Доналд Тръмп.

Преди два дни вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша се отлага. САЩ преразглеждат присъствието на войските си в Европа и се очакваше да го съкратят след настояванията на Тръмп НАТО да поеме по-значителна роля в отбраната на Европа, пишат Ройтерс и БТА.

"Въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Той посрещна Навроцки в Белия дом през май миналата година и го подкрепи в ключов момент преди изборите в Полша, на които Навроцки победи кандидата от проевропейската центристка партия на премиера Доналд Туск. През септември американският президент се срещна отново с него в Белия дом, като тогава заяви, че САЩ биха могли да увеличат военното си присъствие в Полша и обеща да осигури отбраната на страната.

