Русия отблъсква украински нападения над Москва

Руските системи за противовъздушна отбрана отблъскват рано тази сутрин нападения с дронове над Москва и близката Ярославска, съобщиха в местните власти.

Четири дрона, насочени към Москва, бяха свалени, а в района са изпратени аварийните служби, заяви кметът на столицата Сергей Собянин, без повече подробности. Ярославска област също е подложена на атака. За да се гарантира безопасността, временно е спряно движението на изхода от Ярославъл в посока Москва. Губернаторът на областта Михаил Евраев прикани жителите да се въздържат от пътувания в района, защото опасността не е преминала.

Москва и Ярославската област, североизточно от столицата, бяха подложени на атака с дронове и по-рано тази седмица. Русия има енергийна инфраструктура и в двата района, пишат Ройтерс и БТА.