Израел удари болница в Ливан

Девет души са ранени вчера при израелски удар върху болница в Южен Ливан. Информацията е от ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес и БТА.

Министерството осъди остро удара, причинил тежки щети на правителствената болница в Тебнин. При атаката са пострадали девет души. Седем от тях са от болничния персонал, като пет са жени. Ударени са няколко отделения на болницата, включително спешното и интензивното, а също линейки, паркирани в двора.

От началото на войната между Израел и проиранското движение "Хизбула" на 2 март в Южен Ливан са били затворени три болници, а още 16 са понесли щети. По данни на министерството от началото на бойните действия при израелски удари в Ливан са загинали 3089 души, в това число 116 спасители и здравни работници.

Жертвите в резултат на удар по населеното място Дейр Канун ал Нахр във вторник са 14, а не 10, както бе обявено първоначално. Сред тях има три жени и четири деца.

Вчера ежедневните въздушни удари продължиха. Фотограф на АФП е видял дим да се издига в небето след нападение срещу селището Хания.

Същевременно "Хизбула" пое отговорност за едновременни атаки срещу израелски сили, разположени в няколко населени места в Южен Ливан. Групировката обяви, че е извършила "мащабна атака срещу различни израелски позиции" в три населени места "с ударни дронове и многократни ракетни залпове".

Примирието, което трябваше да изтече на 17 май, беше удължено с 45 дни след преговори между Ливан и Израел - първите от десетилетия - с посредничеството на САЩ.

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ликвидирала двама въоръжени мъже в южен Ливан, на няколкостотин метра от границата. Според информация, разпространена в канала на армията в Телеграм, тези "въоръжени лица са се движели по подозрителен начин на няколкостотин метра от израелска територия". Те са били поразени при въздушен удар.