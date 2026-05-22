Разследват бившия принц Андрю за сексуални престъпления

Принц Андрю е разследван от полицията за потенциални сексуални престъпления, съобщава "Дейли мейл".

В шокиращо развитие на случая детективи обявиха, че разследването срещу бившия принц за злоупотреба със служебно положение е разширено, за да обхване широк спектър от престъпления, включително сексуално посегателство и корупция.

Три месеца след като бившият херцог на Йорк беше арестуван по обвинения, че е изтичал тайни на финансирания педофил Джефри Епстийн по време на десетгодишния си мандат като търговски представител на Обединеното кралство, полицаи вече разпитват свидетели относно предполагаеми престъпления.

Полицията на Темз Вали днес ще отправи безпрецедентен публичен призив към потенциални „жертви и оцелели" да се свържат с властите.

Това се случва, след като полицията е установила „множество линии на разследване" в това, което се описва като „значително разследване".

Смята се, че полицията е иззела значително количество доказателства при обиск в бившия дом на Андрю — Royal Lodge в Уиндзор — както и в новия му имот в имението Сандрингам в Норфолк, които в момента се „анализират внимателно".

Сериозното развитие идва след публикуването вчера на нови документи, свързани с назначаването на Андрю като търговски представител.

Документите разкриват, че покойната кралица е била „много заинтересована" синът ѝ да поеме „видна роля в насърчаването на националните интереси", след като нейният братовчед, херцогът на Кент, се е отказал от поста.

Според публикуваните от правителството 15 страници документи Андрю е предпочитал мисии в „развити държави", но не е трябвало да бъде „натоварван" със срещите и документацията, свързани с длъжността.

Документът беше публикуван след натиск от депутати след оповестяването на т.нар. „Файлове на Епстийн" от американското Министерство на правосъдието.

Те предполагаемо показват, че тогавашният херцог е споделял потенциално чувствителна търговска информация, придобита чрез официалната му позиция, с Епстийн.

Полицията нахлу в дома му Wood Farm през февруари и задържа Андрю именно на 66-ия му рожден ден.

Той е бил освободен около 11 часа по-късно, докато разследването продължава.

От полицията на Темз Вали вече разкриха, че висши служители работят с Кралската прокуратура за получаване на „ранни следствени насоки" преди евентуално повдигане на обвинения.

Полицията също така работи с американското Министерство на правосъдието, за да поиска официално доказателства, съдържащи се в милионите документи от досиетата на Епстийн.

Освен обвиненията от файловете, властите проверяват и отделни твърдения, че Епстийн е изпратил жена във Великобритания за секс с Андрю през 2010 г., подобно на обвиненията на покойната Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била трафикирана, за да прави секс с бившия херцог.

Андрю постигна извънсъдебно споразумение по гражданско дело в Ню Йорк, заведено от Джуфре, за предполагаемите 12 милиона паунда, без да признава вина. Той категорично е отричал обвиненията ѝ.

Детективите са разговаряли с адвокат на предполагаемата втора жертва, чието име не се разкрива. Засега обаче не са проведени официални разпити, тъй като тя не е подала официална жалба в полицията.

Помощник-главният комисар Оливър Райт заяви, че полицията е сформирала специален екип от „най-опитните си следователи", включително експерти по разследване на тежки сексуални престъпления и финансови специалисти.

Описвайки напредъка по разследването, той каза:

„Работим изключително тясно с Министерството на правосъдието на САЩ, за да получим допълнителна информация, която може да е свързана с това разследване. Работим също така много тясно и с прокуратурата.

Има редица аспекти на предполагаемо неправомерно поведение, които разследването разглежда, затова разговаряме с широк кръг свидетели. Наистина искаме да отправим послание към всички, които разполагат с информация, да се свържат с нас."

Той предупреди, че разследването може да продължи с месеци, преди детективите да са готови да предадат доказателствата на прокуратурата, която да реши дали да бъдат повдигнати обвинения.

Висшият полицейски служител добави:

„Разследването по необходимост е изключително задълбочено и ще отнеме време. Подхождаме с голямо внимание и предпазливост."

Един от ключовите въпроси е дали бившият принц може да бъде определен като държавен служител според условията на престъплението злоупотреба със служебно положение.

Полицията ще трябва да разпита различни официални лица и да поиска от правителството документи, подписани от Андрю относно поверителността на информацията по време на неговата десетгодишна служба, приключила през 2011 г.

Според указанията на Кралската прокуратура:

„Няма проста дефиниция за държавен служител и всеки случай трябва да бъде оценяван индивидуално, като се вземат предвид естеството на ролята, изпълняваните задължения и нивото на обществено доверие."

Сред държавните служители попадат лица като полицаи, държавни чиновници, съдии, избрани представители и военни офицери.