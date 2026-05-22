25 души са убити при две нападения на групировки в Хондурас

Най-малко 25 души са били убити при две нападения в Хондурас, за които властите подозират, че са извършени от престъпни групировки, пишат Франс прес и БТА.

Случаите идват дни след като парламентът одобри пакет от реформи, насочени към ограничаване на организираната престъпност в страната.

Най-малко 19 земеделски работници са били застреляни предишната нощ в село Ригорес, близо до крайбрежния град Трухильо на север. В района действат въоръжени групи, които окупират незаконно два земеделски имота, произвеждащи палмово масло.

Говорителят на прокуратурата Юри Мора заяви пред местна телевизия, че екипите на място са установили 13 жертви на първия обект и още шест на втория.

Според местни лидери убитите са били работници, свързани с въоръжена група, действаща в района. Други представители на общността твърдят, че жертвите са членове на местно земеделско движение.

Министърът на сигурността Герсон Веласкес посочи, че част от жертвите са били екзекутирани с голямокалибрени оръжия. Полицията в Трухильо съобщи, че престъпни групи използват приходите от незаконната експлоатация на палмовите плантации, за да се въоръжават и да контролират района.

При друг инцидент в Омоа, близо до границата с Гватемала, петима полицаи и един цивилен са загинали при престрелка с предполагаеми наркотрафиканти, съобщи говорителят на полицията Едгардо Бараона.

Правителството е разпоредило изпращането на допълнителни полицейски и военни сили в Трухильо и Омоа.

Новата серия от свързани с насилие инциденти се случва на фона на наскоро приети реформи, включващи разширяване на ролята на армията в обществената сигурност, създаване на специализирано звено срещу организираната престъпност и възможност за обявяване на престъпни групи за терористични организации.

Хондурас отчита 24 убийства на 100 000 жители, един от най-високите показатели в региона. Страната е ръководена от президента Насри Асфура, избран през януари след избори, белязани от технически проблеми и обвинения в измами.