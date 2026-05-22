Тайван не е получил официална информация от САЩ за промени в продажбите на оръжия за острова

Президентската канцелария на Тайван заяви, че не е получила никаква информация относно евентуално намерение на САЩ да променят политиката си за продажби на оръжия за острова, след като високопоставен американски представител намекна, че има спиране на оръжейните доставки заради нуждата от оръжия за войната с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тайван, който Китай смята за собствена територия, чака САЩ да одобрят новия пакет за продажба, който по данни на Ройтерс може да е на стойност 14 милиарда долара.

От своя страна, американският президент Доналд Тръмп заяви след среща с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин миналата седмица, че все още не е решил дали да одобри пакета.

„В момента правим пауза, защото искаме да сме сигурни, че разполагаме с необходимите боеприпаси за операция „Епична ярост", заяви американският временно изпълняващ длъжността министър на военноморските сили Хън Као, визирайки американската военна операция срещу Иран.

„Просто искаме да се уверим, че имаме всичко и продажбите на оръжия на чуждестранни партньори ще продължат тогава, когато администрацията прецени, че е необходимо", заяви Хън Као. "Американският министър на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще вземат решението дали продажбите към Тайван да бъдат одобрени", добави той.

Карън Куо – говорителка на президентската канцелария на Тайван – заяви пред репортери в Тайпе, че тези коментари са взети под внимание.

„Въпреки това, към този момент не сме получили официална информация за корекции от страна на САЩ по отношение на продажбите на оръжия", заяви тя.

САЩ са задължени по силата на закона да предоставят на Тайван средствата, необходими за защитата на острова. Китай многократно е призовавал САЩ да прекратят продажбите на оръжие за Тайван.

Правителството на Тайван отрича претенциите на Пекин за суверенитет, заявявайки, че единствено тайванският народ може да определя бъдещето си.