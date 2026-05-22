Кемал Кълъчдароглу: Съдът отвори вратата за сплотяване, а не за разединение в опозиционната НРП в Турция

Кемал Кълъчдароглу, бившият лидер на най-голямата опозиционна сила в Турция - Народнорепубликанската партия (НРП), който беше възстановен на поста от съда вчера, заяви, че съдебното решение открива възможност за сплотяване, а не за разединение, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

Анкарският апелативен съд отмени вчера 38-ия конгрес на НРП, проведен на 4-5 ноември 2023 г., и постанови временно премахване на настоящото ръководство на партията и на нейния лидер Йозгюр Йозел и връщане на старото ѝ ръководство и бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Решението е мотивирано от предполагаемо опорочаване на гласуването за председателския пост чрез подкупване и обещания за други облаги, дадени на делегатите.

„Народнорепубликанската партия не е арена за борба за лични амбиции. Народнорепубликанската партия е гарант за суверенитета на нашия народ. Решението, постановено от съда във връзка с нашия 38-и редовен конгрес, не трябва да бъде повод за разединение, а възможност за сплотяване", заяви Кълъчдароглу.

В пост в профила си в социалните медии Кълъчдароглу написа още: „Днес е ден, в който да оставим настрана обидите и да се изправим на крака със сериозност, спокойствие и като се прегърнем един друг".

„Не личните амбиции, а бъдещето на Турция е това, което има значение", посочва още той в поста си. „Никой да не се тревожи, ще изведем партията ни от тези спорове и ще продължим похода към властта. Призовавам всички към спокойствие и здрав разум разум. Ние сме заедно", допълва Кълъчдароглу.

В същото време Йозгюр Йозел, който беше отстранен от председателския пост от съда, заяви пред свои симпатизанти снощи в Анкара, че няма намерение да отстъпва.

„Ще опазим това, което са ни поверили. Както опазихме Сарачхане (мястото, където се намира Истанбулската община - бел. ред.), ще опазим и партийната ни централа. Тук ни поставиха да седнем делегатите, които слушат гласа на улицата", заяви Йозгюр Йозел пред хилядите поддръжници, събрали се пред партийната централа в турската столица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Турция в двуседмичен срок и Йозел съобщи снощи, че вече са направени постъпки за това.