Унгарският външен министър се надява, че всички европейски фондове за възстановяване ще бъдат освободени

Унгарският министър на външните работи Анита Орбан заяви, че целта на Будапеща е да разблокира общо 10,4 милиарда евро от европейските фондове за възстановяване и че тя се надява, че тези усилия ще се увенчаят с успех, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан заяви в интервю за сайта valaszonline.hu, че отношението на официалните представители на Европейската комисия е положително и че ключовият въпрос е дали унгарското правителство ще успее да организира достатъчен брой проекти, за които да бъдат отпуснати тези средства до изтичането на крайния срок през август.