ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22897045 www.24chasa.bg

Варшава: Броят на американските войски в Полша ще се запази на досегашните нива

468
Полският външен министър Радослав Шикорски Снимка: СНИМКА: Х/@radeksikorski

Броят на американските военнослужещи в Полша ще бъде запазен „общо взето на досегашните нива", заяви полският министър на външните работи Радослав Шикорски и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че обяви, че ще изпрати още 5000 войници в Полша, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Искам да благодаря на президента Тръмп за това, че каза, че ротацията, присъствието на американските войски в Полша, ще бъде запазено общо взето на досегашните нива", каза Шикорски преди началото на срещата на външните министри от НАТО в Швеция.

По-рано този месец САЩ отмениха планове за разполагане на 4000 американски военнослужещи в Полша.

Междувременно министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен заяви, че американският държавен секретар Марко Рубио ще потвърди подкрепата на САЩ за НАТО по време на срещата в Швеция.

„САЩ не се изтеглят от НАТО. Точно обратното, отново ще чуем как държавният секретар Рубио потвърждава ангажимента на САЩ към НАТО", каза Валтонен пред репортери в Хелсингбори.

Полският външен министър Радослав Шикорски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание