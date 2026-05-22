Варшава: Броят на американските войски в Полша ще се запази на досегашните нива

Броят на американските военнослужещи в Полша ще бъде запазен „общо взето на досегашните нива", заяви полският министър на външните работи Радослав Шикорски и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че обяви, че ще изпрати още 5000 войници в Полша, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Искам да благодаря на президента Тръмп за това, че каза, че ротацията, присъствието на американските войски в Полша, ще бъде запазено общо взето на досегашните нива", каза Шикорски преди началото на срещата на външните министри от НАТО в Швеция.

По-рано този месец САЩ отмениха планове за разполагане на 4000 американски военнослужещи в Полша.

Междувременно министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен заяви, че американският държавен секретар Марко Рубио ще потвърди подкрепата на САЩ за НАТО по време на срещата в Швеция.

„САЩ не се изтеглят от НАТО. Точно обратното, отново ще чуем как държавният секретар Рубио потвърждава ангажимента на САЩ към НАТО", каза Валтонен пред репортери в Хелсингбори.