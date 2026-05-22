Румъния ще има достъп до 16,68 милиарда евро за отбрана

Европейската комисия подписа споразумението SAFE (инструмент на ЕС в областта на отбраната – бел. ред.) с Румъния, съобщи румънското Министерство на финансите в информация, изпратена и до БТА. Така страната ще има достъп до 16,68 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура - вторият по големина кредит в Европейския съюз по инструмента SAFE след този на Полша.

„Чрез SAFE Румъния не само инвестира в отбрана и сигурност, но и създава може би най-важната възможност през последните десетилетия да свърже Молдова с основната европейска инфраструктура", посочва цитираният източник.

Инструментът позволява на държавите членки да имат достъп до европейски заеми при преференциални условия за спешни инвестиции в сигурността и отбраната. За Румъния финансирането обхваща проекти за оборудване, военни технологии, свързана инфраструктура и транспортни проекти със стратегическо значение.

Според плана, представен на Европейската комисия, разпределението включва приблизително 4,2 милиарда евро за пътна транспортна инфраструктура от национален интерес, като разликата е предназначена за проекти за оборудване и инфраструктура в областта на отбраната и сигурността.

„Създадохме и отделен механизъм, който ще позволи на гражданите да могат прозрачно да виждат до 2031 г. колко се инвестира годишно в магистрали и инфраструктура", посочват още от румънското Министерство на финансите.

След влизането в сила на споразумението Европейската комисия ще може да отпусне на Румъния предварително финансиране в размер на 15 процента от заема, а именно приблизително 2,5 милиарда евро. Всеки транш, включително предварителното финансиране, ще има срок на падеж от 45 години, с гратисен период от 10 години.

Министерството на финансите ще управлява отпуснатите средства, канцеларията на министър-председателя ще осигури цялостния надзор, а институциите бенефициенти ще изпълняват проектите и придобиванията, предприети чрез Румънския инвестиционен план.

Междувременно на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук временно изпълняващият длъжността министър-председател Илие Боложан заяви, че залогът е не само сигурността на Румъния, но и способността на страната да произвежда повече, в партньорство с европейската индустрия.

„Румъния ще бъде по-безопасна страна. С осигуряване, подобно на това на другите армии на НАТО, оперативната съвместимост в рамките на Алианса се увеличава, за по-консолидиран Източен фланг", отбелязва той и отчита и други предимства.

„Без този кредит нямаше да имаме финансиране за магистралите на Молдова. Свързаността е основно условие за развитието на регионите, а завършването на работите по двата участъка ще подпомогне развитието на северната половина на Румъния и икономическите отношения с Република Молдова и Украйна", пише още служебният премиер.