КМГ: Търговията между Китай и Русия нараства с близо 20%

Търговският обмен между Китай и Русия е достигнал 85,2 милиарда щатски долара през периода януари–април, което представлява ръст от 19,7% на годишна база. Двете страни поддържат двустранна търговия над 200 милиарда долара вече трета поредна година.

Китайските власти заявиха, че Пекин и Москва ще продължат да координират икономическите и търговските си политики, да развиват нови двигатели на растежа и да разширяват сътрудничеството в търговията със стоки и услуги.

Освен икономическите връзки, двете държави възнамеряват да засилят координацията си и по международни и регионални въпроси с цел насърчаване на по-справедлив международен икономически ред.