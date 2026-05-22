КМГ: Китайската брегова охрана е конфискувала 11,5 тона наркотици от началото на 2025 г.

Китайската брегова охрана съобщи, че от началото на 2025 г. е разбила седем големи случая на морски наркотрафик и е конфискувала общо 11,5 тона наркотици, свързани с чуждестранни канали за доставка. През същия период са разкрити и над 150 случая на нелегална миграция.

Данните бяха представени по време на среща на ръководителите на азиатските брегови охрани, проведена в провинция Фудзиен. Участниците подчертаха необходимостта от по-тясно многостранно сътрудничество в областта на морската сигурност, борбата с трансграничната престъпност и устойчивото развитие на морските ресурси в региона.