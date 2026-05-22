КМГ: Броят на дивите популации на редките видове животни в Китай продължава да се възстановява

Днес е Международният ден на биологичното разнообразие. Държавното управление по горите и пасищата обяви, че броят на дивите популации на редките видове в страната продължава да се възстановява. Над 200 вида редки и застрашени видове диви животни в страната са навлезли във фаза на възстановителен растеж, а над 100 растения са обекти на спешни мерки за опазване. Процентът на опазване на видовете сухоземни диви животни и растения, които са под държавна защита, достига над 80%.

Като една от държавите с най-голямо биологично разнообразие в света, в Китай са регистрирани около 3100 вида сухоземни гръбначни животни и над 39 000 вида висши растения, като и двете цифри са сред най-високите в света.