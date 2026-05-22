КМГ: Устойчивите вериги за доставки в Китай предлагат възможности на мултинационалните корпорации

В условията на нарастващо глобално търсене на висококачествени фуражни продукти, международни компании ускоряват инвестициите си в модерно производство в Китай. В работилницата на компанията Louis Dreyfus в град Тиендзин тонове бежово соево брашно преминават през високо автоматизирана производствена линия, където след серия от технологични процеси се превръщат в специализирани фуражни протеини. Производствената линия започна работа през ноември миналата година и има годишен капацитет от 60 000 тона. Тя е първата глобална производствена линия за специализирани фуражни протеини на компанията. Само през първите три месеца след пускането ѝ в експлоатация Louis Dreyfus е установила партньорства с около 20 компании от различни държави, което подчертава растящото международно търсене на подобни продукти.

„Тиендзин има пристанище от световна класа и модерни складови и логистични мрежи, които значително улесняват вноса на суровини и разпространението на продукти за нас. Нашето сътрудничество с местните предприятия допълнително засили устойчивостта на веригата на доставки на компанията", каза Чън Дзяюен, главен изпълнителен директор на Louis Dreyfus за Северна Азия. Според него високоустойчивата индустриална верига на Китай предлага безпрецедентни възможности за мултинационалните компании. „Компания Louis Dreyfus със седалище в Европа е световен търговец и преработвач на селскостопански стоки. Тя планира непрекъснато да разширява инвестициите на китайския пазар в бъдеще", добавя още Чън Дзяюен.

от ключовите фактори, привличащи мултинационалните компании. Особено в сектори като авиацията, които разчитат в голяма степен на глобални вериги за доставки, международните корпорации увеличават инвестициите си на китайския пазар. През октомври миналата година Airbus откри нова линия за окончателно сглобяване на самолети от семейството A320 в Тиендзин. Това е втората подобна линия на компанията в Китай и в Азия. В момента глобалната производствена мрежа на Airbus за самолетите A320 включва общо 10 линии за окончателно сглобяване, като съоръжението в Тиендзин ще осигурява около 20% от световния производствен капацитет на компанията за този модел. Главният изпълнителен директор на Airbus Гийом Фори заяви, че подобни инвестиции отразяват увереността на компанията в динамично развиващия се авиационен пазар на Китай, стабилната верига за доставки и благоприятната бизнес среда в страната. Около 200 китайски доставчици в момента подпомагат производствените усилия на Airbus за търговски самолети, обхващайки цялата индустриална верига от суровини до сглобяване на системи, което е ключов фактор, дал на Airbus увереността да създаде допълнителна линия за сглобяване в Китай.

По същия начин в Boeing Tianjin Composites Co Ltd. почти половината от производствените материали са от китайски местни доставчици, като тези продукти са известни със своите високи стандарти за безопасност и качество в глобалната мрежа за доставки на Boeing. Маркус Уилямс, заместник-генерален директор на BTC, заяви, че Китай има относително пълна система на авиационната индустриална верига, а откритата и приобщаваща пазарна среда на страната го прави подходящо място за дългосрочни инвестиции.

„Китай е много привлекателен за глобалните инвеститори", отбеляза Виктор Чу, председател на First Eastern Investment Group, който инвестира в Тиендзин в продължение на много години. Той добави, че Тиендзин има всички елементи на индустриализацията, като висококачествени изследвания и разработки, усъвършенствано производство и голям пазар. Компанията ще увеличи участието си в Тиендзин и ще привлече повече международни партньори в града.

Хъ Дзи'и, главен експерт в Института за глобална индустрия към университета „Цинхуа", заяви, че всяка държава разполага със свои конкурентни индустрии. По думите му мултинационалните корпорации постигат взаимна изгода чрез международен обмен и сътрудничество, а Китай предоставя благоприятна среда за подобни партньорства благодарение на своя отворен и приобщаващ пазар, както и на устойчивата си система от вериги за доставки. Той подчерта, че Китай е единствената държава в света с напълно завършена индустриална система. Това позволява на чуждестранните компании, инвестиращи в страната, да получават по-бърз и по-удобен достъп до партньори по индустриалната верига, като същевременно намаляват разходите си. Според У Хунлян от Държавната комисия за развитие и реформи именно тези предимства дават на международните компании по-голяма увереност и устойчивост при справянето с глобалните икономически и геополитически промени.