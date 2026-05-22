КМГ: Уан И ще присъства на редица важни събития в ООН

Като ротационен председател на Съвета за сигурност на ООН този месец, на 26 май Китай ще проведе заседание на съвета по темата „Запазване на целта и принципите на Устава на ООН и засилване на международната система с ООН в центъра ѝ". Китайският външен министър Уан И ще ръководи заседанието в Ню Йорк.

Освен това, Уан И ще присъства още Среща на приятелите на глобалното управление на 28 май, както и ще проведе официални разговори с генералния секретар на ООН и външните министри на различни страни.

По-късно, от 28 до 30 май, Уан И ще посети Канада по покана на нейния външен министър.