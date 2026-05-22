КМГ: В Шънджън бе открит Форум на върха за изграждане на водещата културна държава

Вчера в Шънджън бе открит Форум на върха за изграждане на водещата културна държава, на който присъства Ли Шулей, член на Политбюро и началник на Отдела за публичност на ЦК на ККП.

Участниците на форума заявиха, че Четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП и 15-ият петгодишен план на страната насърчават културните иновации и креативността на целия народ, с цел постигане на разцвет на социалистическата култура. Просперитетът и разцветът на културата са важна част от модернизацията в китайски стил. Под ръководството на идеите на председателя Си Дзинпин ще се укрепва културната основа за изграждането на модерна държава с цел възраждането на китайската нация.