Министърът на културата на Италия посети Биеналето във Венеция, породило полемики

Италианският министър на културата Алесандро Джули най-после посети Венецианското биенале, което беше официално открито на 9 май и което породи полемики и протести заради участието на Русия и на Израел в него, съобщават АНСА, „РАИ Нюз" и „Скай Ти Джи 24", цитирани от БТА.

В навечерието на началото на Биеналето международното му жури подаде оставка, след като изключи Русия и Израел от участие в конкурса за наградите на изложението, но после проверка на инспектори на министерството на културата показа, че на Русия принципно не може да бъде отказано участие, тъй като е собственик на павилиона в Градините на Биеналето и не трябва да иска разрешение от никого, за да присъства на международната проява на изкуствата. По време на проверката на инспекторите беше коментирано и, че Израел би могъл да предяви съдебни претенции към организаторите на Биеналето – Фондацията на Биеналето, и ако успее да ги осъди, не става ясно кой ще плаща обезщетението, което съдът би присъдил. След като журито на Биеналето подаде оставка, организаторите въведоха гласуване от зрителите, на базата на което ще бъдат присъдени две награди - за най-добър участник в общата изложба и на най-добър национален павилион. Общо над 70 творци от общата изложба и от национални павилиони обаче обявиха, че се противопоставят на това решение и не искат да участват в процеса по присъждане на наградите, припомнят медиите.

Заради участието на Русия Джули изрази многократно възражения и каза, че няма да присъства на откриването на Биеналето на 9 май, но че ще го посети на по-късен етап. Той влезе и в конфронтация с председателя на Фондацията на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко, с когото преди това бяха близки.

Сега по време на визитата на Биеналето Джули разгледа италианския павилион и по време на разходката беше придружаван от Бутафуоко, което показа, че конфликтът между тях е приключил.

„Посланието на Биеналето е свобода, красота и грижа към функциите на изкуството", заяви Джули пред журналистите, придружаващи го по време на визитата, продължила около 40 минути. Той подчерта, че Биеналето на изкуствата трябва да бъде отвъд всякакви полемики.

Джули каза, че всеки, който посещава Биеналето, засвидетелства голяма любов не само към изкуството, но и към Венеция.

Той подчерта, че с Бутафуоко остават приятели и че са провели много добър разговор.

В павилиона на Италия в комплекса „Арсенал" на Биеналето е представен проектът „С теб, с всичко" на Киара Камони, куриан от Чечилия Канцани. Джули коментира, че е бил очарован от този проект и от начина, по който кураторката е подредила творбите на Киара Камони. Джули каза, че павилионът е надхвърлил очакванията му и че зарежда с много енергия и жизненост.

Джули е вторият член на кабинета на Джорджа Мелони, който посещава Биеналето. Първи беше вицепремиерът Матео Салвини, който го посети на 8 май в дните на предпремиерата му за специални гости и за представители на медиите. Тогава Салвини, който е известен с проруските си симпатии и в миналото открито се възхищаваше на Путин, посети и павилиона на Русия в Градините на Биеналето. Там павилионът остана отворен за посетители три дни. Сега вратите му са затворени, а инсталациите, които бяха представени него за три дни, сега са прожектирани на видеоекрани отвън.