Иван Шишков: Водната криза чука на вратата

Външните министри на Украйна и Унгария се договориха да продължат консултациите за националните малцинства

Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Украинският външен министър Андрий днес за първи път разговаря на живо с унгарската си колежка Анита Орбан в кулоарите на срещата на външните министри от НАТО в Швеция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Двамата дипломати се договориха следващата седмица да се проведе втори кръг консултации на ескертно равнище по въпросите за националните малцинства.

"И двете страни признаваме, че е особено важно да се постигне напредък по този въпрос; търсим конструктивни решения и осезаеми резултати", написа Сибига в социалната мрежа Екс.

Украинският външен министър също така подчерта "критичното значение" на присъединяването на страната му към ЕС и информира Анита Орбан за ситуацията на бойното поле, мирния процес и потенциалната нова роля на Европа в усилията за прекратяване на войната.

