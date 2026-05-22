Иван Шишков: Водната криза чука на вратата

Марко Рубио: НАТО трябва да отговори на опасенията на Тръмп относно Близкия изток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред съюзниците от НАТО, че Алиансът ще трябва да „отговори" на опасенията на президента Доналд Тръмп, свързани с реакциите на европейските партньори към операциите на САЩ и Израел в Близкия изток, предаде Франс прес.

„Чувствата на президента – неговата загриженост относно някои от нашите съюзници в НАТО и тяхната реакция на нашите операции в Близкия изток – са добре известни; ще трябва да се отговори на това", каза Рубио при пристигането си на срещата на външните министри на НАТО в Хелсингбори. Той подчерта, че въпросът няма да бъде решаван днес.

Според АФП Тръмп остава недоволен от отказа на европейските държави да се присъединят към военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран.

Рубио подчерта, че НАТО „трябва да бъде добър за всички участници" и че срещата в Швеция ще подготви почвата за срещата на върха в Анкара по-късно тази година, отбелязва Ройтерс.

Освен това държавният секретар на САЩ подчерта, че евентуална система за събиране на такси в Ормузкия проток би била неприемлива.

Рубио увери, че последните решения на Тръмп за разполагане на американски войски в Европа „не са наказателна мярка", а част от „продължаващ процес", отбелязва АФП.

Решението на Тръмп да изпрати 5000 американски войници в Полша, само седмици след като нареди изтеглянето на същия брой от Европа, предизвика недоумение сред съюзниците и американските военни, пише Асошиейтед прес.

„Наистина е объркващо и не винаги лесно за ориентиране", заяви шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард, чиято страна е домакин на срещата.

Американски военни представители, цитирани анонимно, също признават, че не разбират промяната: „Прекарахме почти две седмици в реакция на първото съобщение. Не знаем какво означава това ново решение".

Германският външен министър заяви днес, че тази година Берлин ще похарчи за отбрана над 4% от БВП на страната и е на път да достигне 5%, отбелязва Ройтерс.

Германия ще предложи засилване на отбранителното сътрудничество с Украйна като начин за ускоряване на производството, добави Вадефул преди срещата на НАТО в Хелсингбори.

