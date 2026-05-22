Зеленски: Украйна удари петролна рафинерия в руската Ярославска област

Украинските сили атакуваха петролна рафинерия в руската Ярославска област, която се намира на приблизително 700 километра от границата с Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

„По-конкретно, тази нощ, Въоръжените сили на Украйна действаха срещу цели, свързани с петролната рафинерия в Ярославска област – на около 700 километра от територията ни", съобщи той в публикация в Телеграм.

Украйна засили атаките си срещу Русия с цел да наруши работата на руската петролна индустрия и да намали приходите оттам, които помагат на Москва да финансира войната си в Украйна. Цените на енергията в световен мащаб се повишиха заради конфликта в Иран, а санкциите върху руските петролни продажби бяха облекчени, припомня агенцията.

Освен това, Киев все по-често предприема многократни атаки срещу едни и същи обекти, допълва агенцията.

Украинското министерството на отбраната съобщи в публикация в платформата Екс, че до вчера Украйна е нанесла удари срещу 11 руски петролни съоръжения, включително една от най-големите руски рафинерии в Кириши.

В резултат на украинските атаки с дронове през последните дни почти всички големи рафинерии в централната част на Русия бяха принудени да спрат или да намалят производството, сочат официални данни и източници пред Ройтерс тази седмица.

„Връщаме войната у дома – в Русия – и това е напълно справедливо", добави Зеленски.

От началото на годината, украинските въоръжени сили успяха да си върнат около 400 квадратни километра от територията на страната, след като хиляди терминали „Старлинк", използвани от руските войски, бяха деактивирани, посочва Укринформ, позовавайки се на американската медийна компания Блумбърг. Данните са предоставени от Агенцията за военно разузнаване на САЩ.

Според разузнавателната оценка руските сили са използвали терминали „Старлинк", произведени от компания „Спейс Екс" на милиардера Илон Мъск, за да „координират движения" и удари с дронове.

„Военните способности на Русия в Украйна бяха временно, но значително отслабени, след като усилията на украинските власти през февруари доведоха до деактивирането на хиляди терминали „Старлинк", които са били използвани незаконно от руските сили за координация на движения и операции с безпилотни летателни апарати в региони, където комуникациите са били ненадеждни или лесно заглушими", се посочва в доклада.

В доклада е отбелязано също, че след като Украйна повдигна въпроса за използването на системите „Старлинк" върху руски дронове, „Спейс Екс" публикува насоки за официална регистрация на терминалите, за да предотврати използването им от руските сили.

През февруари украинското министерство на отбраната постигна споразумение с Илон Мъск и „Спейс Екс" относно „Старлинк", което на практика лиши руските войски от възможности за комуникация, отбелязва Укринформ.