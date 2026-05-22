Съветник на президента на ОАЕ: Шансовете САЩ и Иран да се споразумеят за Ормузкия проток са 50 на 50

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш заяви днес, че шансовете САЩ и Иран да постигнат споразумение за пълно подновяване на трафика в Ормузкия проток са "петдесет на петдесет", предаде Франс прес.

Според старшия съветник на президента на ОАЕ иранските ръководители "са пропуснали много възможности през последните години заради склонността си да надценяват позициите си". Той изрази надежда, че "този път те няма да повторят същата грешка".

Гаргаш направи изявлението си в Прага, където участва в конференцията по сигурността ГЛОБСЕК.