ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майкъл Карик остава треньор на "Манчестър Юнайтед"

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22898022 www.24chasa.bg

Кремъл обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

3596
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл обвини Украйна в извършването на „чудовищно престъпление", след като руските власти съобщиха, че украинска атака срещу общежитие в Луганска област снощи е отнела живота на най-малко четирима души и е ранила 35 деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Информацията не е официално потвърдена и към този момент няма коментар от страна на Украйна, която се бори да си върне Луганска област – една от четирите области, които Русия едностранно обяви за свои през 2022 година. Киев определя това като незаконно завземане на територия.

Снимки и видеа, публикувани от руските власти, показват как спасителни екипи изнасят един човек на носилка от отломките. Виждат се сериозно поразени сгради, като една от тях изглежда частично срутена, и все още горящи пожари.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти, че отговорните за атаката трябва да бъдат изправени пред правосъдието.

Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)