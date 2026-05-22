Бившата снаха на Тръмп се бори с рак на гърдата

Бившата снаха на Доналд Тръмп разкри, че се бори с рак на гърдата. 48-годишната Ванеса Тръмп е бивша съпруга на Доналд Тръмп-младши и настояща партньорка на голф звездата Тайгър Уудс. Тя вече е започнала лечение и моли за поверителност, докато се фокусира върху възстановяването си.

В публикация в Instagram Ванеса Тръмп каза, че е претърпяла медицинска процедура по-рано през седмицата, но не разкри стадия на заболяването или подробности за лечението си, информира ynetnews.

„Наскоро ми поставиха диагноза рак на гърдата. Работя в тясно сътрудничество с медицинския си екип по план за лечение... Оставам фокусирана и обнадеждена, докато съм заобиколена от любовта и подкрепата на семейството си, децата си и най-близките си."

Тя благодари на лекарите си и поиска поверителност, докато се фокусира върху здравето и възстановяването си.

Тръмп, родена като Ванеса Кей Хейдън през 1977 г., е израснала в градска къща в Горен Ийст Сайд в Манхатън, в свят на частни училища и връзки с видни нюйоркски семейства. Майка ѝ, Бони Хейдън, е ръководила агенцията Kay Models.

Като тийнейджърка Ванеса подписва договор с Wilhelmina Models, появява се в реклами и модни списания, а по-късно има малка роля в романтичната комедия от 2003 г. „Something's Gotta Give" с участието на Джак Никълсън и Даян Кийтън. През 1997 г. тя открива нощен клуб в Манхатън със сестра си Вероника и по-късно основава линия чанти, наречена La Poshett.

Тя се запознава с Доналд Тръмп-младши на модно ревю през 2003 г., като запознанството е организирано от самия Доналд Тръмп. Двойката се омъжи през ноември 2005 г. и има пет деца: Кай, 19, Доналд, 17, Тристан, 14, Спенсър, 13, и Клоуи, 11. След раздялата им през 2018 г. Ванеса се премести с децата в Джупитър, Флорида, и продължи да използва фамилията Тръмп.

Сред първите, които отговориха на публикацията ѝ, беше бившата ѝ снаха Иванка Тръмп, която написа: „Моля се за твоята продължаваща сила и бързо възстановяване. Обичам те!"

Тифани Тръмп също реагира на публикацията. Кай, най-голямата дъщеря на Ванеса, сподели снимка с майка си в Instagram Stories, написайки: „Най-силният човек, когото познавам. Обичам те."

Ванеса поддържа добри отношения със семейство Тръмп след развода си, като продължава да посещава семейни събития и да бъде съ-родител на децата си. Очаква се Доналд Тръмп-младши да се ожени за годеницата си Бетина Андерсън през следващите дни. Андерсън е завършила Колумбийския университет, дъщеря на висш банкер от Палм Бийч и служител на екологична организация с нестопанска цел.

Диагнозата идва в деликатен момент, дни след като 50-годишният Уудс се завърна в Съединените щати от шестседмична рехабилитационна програма в Цюрих, Швейцария. Уудс беше арестуван на 27 март по подозрение за шофиране в нетрезво състояние близо до дома си в Джупитър, Флорида. Според съобщенията, у него са открити опиоидни хапчета, предписани за хронична болка от наранявания. Той отрече обвиненията.

Съобщава се, че Уудс е прекъснал престоя си в Швейцария, за да присъства на завършването на гимназията на Кай. Източник съобщи пред списание People, че Уудс е приел лечението сериозно и е фокусиран върху продължаването на възстановяването си.

„Ванеса и Тайгър са влюбени, все още са сериозни и щастливи да се видят", каза източникът, добавяйки, че нищо не се е променило между тях по време на престоя му в чужбина.

Двамата започват да се срещат в края на 2024 г. Уудс обявява връзката си официално в социалните мрежи през март миналата година. По-късно той посети Белия дом за първи път, откакто връзката им стана публична.