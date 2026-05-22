Хърватия отпуска над половин милион евро за насърчаване на завръщането на емигранти

Министерството на демографията и имиграцията на Хърватия одобри над 508 000 евро безвъзмездни средства за 13 проекта на общини, градове и един окръг в рамките на пилотна програма за насърчаване на завръщането и заселването на представители на хърватската диаспора, предаде хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Програмата цели да подпомогне местните и регионалните власти при създаването на условия за завръщане, интеграция и заселване на хървати от чужбина чрез жилищни, образователни, социални и инфраструктурни проекти, отбелязва телевизията.

Най-големите индивидуални безвъзмездни средства – по 50 000 евро – бяха отпуснати на градовете Оток, Биоград на Мору и Върбовско, както и на общините Леград, Марушевец и Петриянец. Средствата ще бъдат използвани за адаптиране на жилища, езикова интеграция и проекти за подкрепа на завърнали се хървати.

Сплитско-далматински окръг също получи 50 000 евро за развитие на пространството на Центъра за развитие на изкуствен интелект "Разумин".

Градовете Пакрац и Дарувар получиха съответно 49 900 и 48 900 евро за проекти, свързани с подобряване на условията за завърнали се хървати, включително предучилищно образование и жилищна подкрепа.

Най-малката отпусната сума – 6000 евро – е за община Подстрана по проекта "У дома е най-хубаво". На град Петриня бяха отпуснати близо 11 000 евро за интеграция на деца и семейства на завърнали се хървати, а община Томпоевци и град Плетерница получиха средства за подкрепа на заселването и за подобряване на здравните и психосоциалните услуги.

Общият бюджет на програмата "Подкрепа за местните и регионалните единици за самоуправление за насърчаване на завръщането и имиграцията на членове на хърватската диаспора" възлиза на един милион евро и е осигурен от държавния бюджет за тази година, както и чрез прогнози за 2027 и 2028 г. Допълнителни 300 000 евро се предвижда да бъдат отпуснати чрез ребаланс на бюджета, отбелязва Ен1.

Хърватското министерство ще подпише договори с всички бенефициенти, които ще трябва да представят финансови и описателни отчети за използването на средствата.