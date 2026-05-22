Радев ще се срещне с Урсула фон дер Лайен в Брюксел следващата седмица

Премиерът Румен Радев Снимка: Николай Литов

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък следващата седмица, съобщи днес говорител на ЕК на редовната пресконференция на институцията.

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел.

Тази седмица премиерът Радев предприе първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Премиерът Румен Радев
