Собственици могат да погребат четириногите си любимци в специално гробище в Кипър

Специално място на остров Кипър става последен дом за стотици домашни животни, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос". Техните стопани пътуват от всички краища на острова до тихото село Дефтера в района на столицата Никозия, където се намира единственото по рода си гробище за домашни любимци.

Мястото, което се нарича "Angels Pet Cemetary" функционира от 2022 г. и в него вече са погребани около 350 животинчета - кучета, котки, дори и морски свинчета. Гробището се намира в специално оформен частен парцел с площ 1000 квадратни метра. То е първото по рода си подобно място на острова, където домашните любимци могат да бъдат погребани достойно и с почит към паметта им, посочва изданието.

На стена на входа на гробището има нарисувано "дърво на спомена", където всеки може да закачи малък предмет в памет на животинчето си. Домашните любимци са погребани в самостоятелни парцели с надгробни плочи и украсени с техни играчки, плюшени мечета, цветя, шарени ветропоказатели, а понякога върху тях са поставени малки иконостаси със свещ. На надгробните плочи са поставени снимки на починалите животни и са изписани имената им, като се срещат имена дори на мандарин.

Идеята за създаване на подобно пространство се зародила по време на пандемията, когато Ангелос Петевинос установил, че починалите домашни любимци се изгарят в специализирани инсталации при много високи температури, за да се гарантира унищожаването на патогени и да се предотвратят екологични щети. Отнема му три години да осигури необходимите документи, предвидени от закона, за да може да реализира плана си.

Гробището за домашни животни е съобразено с европейското законодателство и спазва всички изисквания на компетентните държавни институции.

Стопаните могат да погребат любимците си в самостоятелно гробно място като цената се определя от размера на животното. За малък гроб цената е 300 евро за период от три години. След тези три години таксата е 80 евро годишно. За голямо гробно място сумата е по-висока - 400 евро за три години и по 100 евро за всяка следваща година.

Достъпът на стопаните на погребаните животни е свободен и те могат да посетят гроба на любимеца си винаги, когато почувстват необходимост, се посочва в публикацията, цитирана от БТА.