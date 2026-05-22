Разпознали по бельото сръбския бос, открит мъртъв в бъчва

Сръбската полиция е разпознала по бельото сръбския бос, открит мъртъв в бъчва. Случаят разтърси страната, като за замесен се смята бившия шеф на полицията в Белград.

Следи от сажди бяха открити по тяло, намерено във бидон в района на Инджия в Сърбия в четвъртък, съобщава Kurir.rs. Смята се, че убийците са се опитали да изгорят тялото, но планът им не е успял напълно и само част от него е изгоряло.

Тялото, което почти сигурно принадлежи на Александър Нешович, по прякор „Бая", известен в криминалната среда и издирван дни след изчезването му в белградски ресторант на 12 май, е изпратено за аутопсия и ДНК експертиза, за да се установи официално самоличността му. В разследването се появи нов детайл, който би могъл значително да ускори процеса.

Стана ясно, че съпругата му, която е съобщила за изчезването му, е заявила, че в деня, в който е бил видян жив за последен път, Нешович е носил бельо от известна марка, което се твърди, че е намерено и върху тялото във варела. Нешович изчезна безследно, след като отишъл на среща в белградски ресторант с бронираното си BMW вечерта на 12 май.

Медиите съобщиха, че е бил поканен от Веселин Милич, вече бивш началник на белградската полиция, който му предложил да дойде сам, без „частна охрана". Причината била, че той и Саша Вукович „Боске" са се опитали да разрешат конфликт.

Спорът обаче ескалирал в един момент и Вукович прострелял и тежко ранил Нешович, който по-късно починал. Висшата прокуратура в Белград започнала разследване срещу 10 лица, за които има основателни подозрения, че са извършили различни престъпления, свързани с убийството на Нешович.

Вукович и Марио С. са обвинени в извършване на престъплението утежнено убийство във връзка с престъпленията незаконно производство, притежание, носене и трафик на оръжия и взривни вещества и причиняване на обща опасност. Съпругата на Вукович, Данка, е обвинена в това, че е донесла оръжието, използвано за извършване на убийството.

Наред с Милич, в списъка са и трима полицаи - Бобан М., Саво С. и Петко П. Всички са заподозрени в опит за прикриване на престъплението, т.е. в несъобщаване за престъплението и в подпомагане на извършителя след извършване на престъплението.

Тук са и собственикът на ресторант Ненад Л., който е обвинен в несъобщаване за престъпление, и извършителят, сервитьорът Вук Ш. (21), който е обвинен в несъобщаване за престъпление и извършителя и в подпомагане на извършителя след извършване на престъплението, и Деян С. (50), заподозрян в подпомагане на извършителя.

Случаят, който разтърси Сърбия, беше коментиран и от президента Александър Вучич, който заяви пред RTS, че ДНК-то на човека, открит във варела, се установява, но се смята, че 99 процента е Нешович.

„Това, което видяхме, е ужасяващо. Това е направено от чудовища, а не от хора. Който и да е убит, не е нито академик, нито някой без досие, но за вас да направите нещо подобно е ужасяващо и изумително", каза Вучич, добавяйки, че тялото е било навито на руло и изгорено и че „бетон е бил приготвен в гараж, за да покрие варела, така че кучетата да не могат да я помиришат".

„Операцията им е продължила два часа, а по-късно тези хора са се върнали в кафенето и са пили. Можете да си представите с какви чудовища си имате работа", каза Вучич, пише Би Ти Ви.

Нешович е свързан с белградската престъпна среда от години, и особено с групата, водена от Деян Стоянович, известен като „Кека".

Сръбските таблоиди съобщиха, че е бил обект на нападение по-рано тази година и е избегнал смъртта „по чист късмет".

Смята се също, че вероятно поради страх и съображения за сигурност понякога е отивал с лична охрана. Въпреки това, той е отишъл на срещата в ресторанта без ескорт.