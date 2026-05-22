Иран: 35 кораба преминаха през Ормузкия проток за последните 24 часа

Иран обяви днес, че през последните 24 часа 35 кораба са преминали през стратегически важния Ормузки проток за търговия с енергийни ресурси в координация с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби.

Иранските въоръжени сили поеха контрола над Ормузкия проток малко след началото на войната на 28 февруари. Трафикът през протока до голяма степен беше блокиран вследствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, отбелязва ДПА.

Това доведе до рязко покачване на цените на енергията и горивата в световен мащаб. Иран също така заяви, че протокът е бил миниран.

Техеран многократно е подчертавал, че Ормузкият проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските контактни точки и след това им се разрешава да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие.

Иранското ръководство събира високи такси за това. Експерти по международно право заявиха, че такива такси нарушават правото на транзит.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е в Швеция за среща на външните министри на НАТО, осъди опитите на Иран да създаде система за събиране на такси за преминаване през протока.

"Не знам друга страна в света, която да е за това, освен Иран, но няма страна в света, която трябва да го приеме", каза той.