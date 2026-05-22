Служител на Тръмп се опитал да забрани машините за гласуване в половината щати

Отговорникът по въпросите на сигурността по време на избори на американския президент Доналд Тръмп миналата година се е опитал да забрани машините за гласуване, използвани в повече от половината щати, като е отправил запитване до министерството на търговията, дали може да обяви техните компоненти за заплаха за националната сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съветникът на Белия дом Кърт Олсен, който е адвокат на Тръмп, натоварен със задачата да докаже истинността на разобличени конспиративни теории, се е опитал да издейства забрана за използването на машини за гласуване на компанията "Доминиън воутинг системс" (Dominion Voting Systems).

Според източниците на Ройтерс идеята се е появила, след като Олсен и други официални лица са обсъждали въпроса как федералното правителство може да изземе контрола върху изборите от щатските власти – намерение, което бе публично огласено от Тръмп.

Олсен е искал в САЩ да се гласува единствено с хартиени бюлетини. Някои експерти казват, че този начин на гласуване би могъл да крие повече рискове от прилаганата в почти всички щати система на гласуване с машини, които издават подлежащи на проверка хартиени разпечатки.

Основният фокус в усилията на Олсен – намирането на доказателства за чуждестранни хакерски атаки, е свързан с опроверганата теория, че машините за гласуване на "Доминиън воутинг системс" са заразени с контролиран от венецуелците код, за да може Тръмп да загуби президентските избори през 2020 г.

През септември работата за отмяна на гласуването с машини напредва дотам, че представители на министерството на търговията започват да проучват на какви основания могат да приложат плана. В крайна сметка обаче нещата се провалят, защото нито Олсен, нито който и да е друг представител на правителството не успява да представи убедителни аргументи в полза на подобна мярка.

През последните шест години имаше редица съдебни дела и разследвания, които не можаха да съберат никакви доказателства в полза на твърденията, че машините на "Доминиън воутинг системс" са били хакнати.

През 2023 г. телевизия "Фокс нюз" бе осъдена да заплати на "Доминиън воутинг системс" на глоба в размер на 787 млн. долара по дело за клевета.