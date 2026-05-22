Тръмп разсекрети нови досиета за НЛО (Видео)

Администрацията на Доналд Тръмп публикува нова серия досиета за НЛО (неидентифицирани летящи обекти), включваща снимки, документи и дългоочакваните 46 видеоклипа, поискани от американски законодатели.

Материалите се появиха на сайта на Министерството на войната малко преди 8:00 ч. източноамериканско време и съдържат смущаващи аудиозаписи от екипажа на „Аполо 12", който съобщава за загадъчни обекти, наблюдавани по време на мисията в космоса, пише "Дейли мейл".

Сред публикуваните данни има доклади за светещи оранжеви кълба, обкръжили военен хеликоптер, мистериозни „огнени топки", довели до въздушни изследвания за частици в Ню Мексико, както и разузнавателни документи за неидентифицирани въздушни явления край съветски полигон за изпитания на оръжия.

Новият пакет включва и дългоочакваната колекция от 46 военни видеозаписа на UAP (неидентифицирани аномални явления), които Конгресът поиска от министъра на отбраната Пийт Хегсет миналия месец.

Видеата показват НЛО с форма на „Tic Tac", засечени от бреговата охрана на САЩ, светещи сфери, движещи се с висока скорост над Афганистан, неизвестни подводни обекти, излизащи от океана, както и множество бързодвижещи се UAP, обкръжаващи военни самолети над Персийския залив, Източнокитайско море и ограничено американско въздушно пространство.

Един от най-шокиращите доклади твърди, че американски изтребител F-16 е свалил UAP над езерото Хюрон с ракета AIM-9X през февруари 2023 г. Друг описва сферични обекти, появяващи се край бойни самолети по време на операции в Близкия изток.

Други видеозаписи показват странни формации от НЛО над Иран, обекти с форма на пура, сферични летателни апарати с „хаотично движение" и загадъчни обекти, наблюдавани край подводници, преди да се потопят обратно във водата.