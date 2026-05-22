Колко класно е името на вашето куче?

Колко класово е името на вашето куче? Експертът по етикет Лора Уиндсор разкрива имената които звучат интелигентно и 16-те варианта, които трябва да се избягват.

Докато традиционните имена на кучета като Пач или Роувър преди царуваха, сега собствениците са по-авантюристични с названията на своите космати приятели.

Според данни от Националното проучване на кучетата на организацията Dogs Trust, Луна и Попи в момента са най-популярните имена на женски кучета в във Великобритания , докато Теди и Мило заемат челните места за мъжки.

И все пак някои кръщават любимите си домашни любимци на луксозни дизайнерски марки, като Долче и Версаче, или на поп звезди като Принс и Мадона.

Сега Лора Уиндзор, известна като Кралицата на етикета, разкри кои имена на кучета са подходящи за средната класа, ако не искате да се смущавате пред ветеринарите, и кои са направо „абсурдни".

"Името на кучето често разкрива толкова за собственика му, колкото и за самото куче", казва тя пред "Дейли мейл".

„Точно както начинът, по който се обличате, езикът, който използвате, начинът, по който се движите, и начинът, по който жестикулирате, разкриват нещо за вас, по същия начин името, което избирате за кучето си, също казва доста за вас.

„Съзнателно или не, името се превръща в малко изявление за това кой сте, вашите вкусове, амбиции и социална идентичност."

Макар и може би малко по-малко разпространени от други имена, изборът на Луна, Диксън или Мило е може би „по-безопасен" вариант за новите родители на кучета.

Кметът на Лондон Садик Хан, Джеймс Мидълтън и британският гимнастик Луис Смит имат любими кучета на име Луна, докато Вики Патисън и Кая Гербер са кръстили кучетата си съответно Мило.

Името Биър е изключително разпространено и в Холивуд, като Робърт Патисън, Сидни Суини и Сара Хайланд са избрали уникалния прякор за любимите си домашни любимци.

Лора обясни, че ключът към успеха на тези имена е, че те „не намекват за нищо конкретно".

„Те се усещат модерни, неутрални и безспорно средна класа", добави тя,

„Това са имена, избрани от хора, които искат кучето им да звучи интересно, без да му приписват очевидно изявление за социален статус."

Ако любимото ви куче има име, което обикновено е синоним на стар британски джентълмен, Лора също го одобрява.

По същия начин много известни личности са последвали примера. Натали Портман например е избрала Терънс за име на своя териер.

Според Лора тези имена имат „гръбнак" и предполагат „характер, надеждност и може би куче, което няма да бъде принудено да прави нещо, което не би трябвало".