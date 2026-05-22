Италианската полиция разби мрежа за стрийминг пиратство

Италианската финансова полиция е извършила над 100 претърсвания в рамките на мащабна операция срещу незаконния стрийминг, насочена срещу около 1000 потребители на т. нар. пиратски абонаменти, съобщиха представители на властите, цитирани от ДПА и БТА.

Това включва незаконен достъп до платени услуги, предлагани от няколко известни стрийминг доставчици.

Според прокуратурата в Болоня операторите са използвали нова техника, при която клиентите инсталирали специфично приложение. Това свързвало устройствата им с чуждестранни сървъри, за да отключи криптираното съдържание и да заобиколи проверките за сигурност на платформите.

Разследващите описват сложна система, която често обработвала плащания чрез криптовалути или чуждестранни сметки. Повече от 70 заподозрени продавачи са предлагали абонаменти за 40-130 евро.

Властите оценяват финансовите загуби на засегнатите компании на около 300 млн. евро.

По време на претърсванията полицията е успяла да изземе значителен обем доказателства, от които се очаква да се получат допълнителни следи. На първите 1000 идентифицирани потребители ще бъдат наложени глоби до 5000 евро.