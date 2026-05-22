Президентът на Нигерия: Фалшиви са слуховете за смяна на името на страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентството на Нигерия отхвърли като фалшива публикация, според която президентът Бола Тинубу планира конституционни промени за преименуване на страната и премахване на шериата в северните щати, предаде нигерийската агенция НАН.

Говорител на президента определи твърденията като "фалшиви, подвеждащи и част от пресметнат опит" за създаване на напрежение преди изборите през 2027 г.

"Няма нищо вярно в тази фалшива история, в която се твърди, че президентът Бола Тинубу иска конституционни изменения за промяна на името на Нигерия“, заяви говорителят.

Той също така отрече твърденията, че администрацията планира да премахне шериата в северната част на страната.

Според администрацията на Тинубу публикацията, базирана на анонимни източници, е част от по-широк опит за създаване на обществено недоволство, разпространяване на страх и подкопаване на доверието в правителството и демократичните институции.

Президентският говорител подчерта, че всяка промяна в конституцията изисква строги законови процедури, включително мнозинство от две трети в двете камари на парламента и одобрение от поне 24 щатски законодателни събрания.

"Процесът не зависи от прищявката на президента или на парламента", заяви говорителят.

Президентството подчерта, че Тинубу остава фокусиран върху икономическите реформи и подобряването на условията на живот в страната и призова гражданите да бъдат внимателни към фалшивата информация.

С наближаването на изборите през 2027 г. може да се очаква увеличаване на дезинформацията и политически мотивираната пропаганда, каза още говорителят, цитиран от БТА.