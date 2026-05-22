Българка, издирвана за серийни кражби, е задържана в центъра на Виена

Българка бе задържана в центъра на Виена по подозрение в серийни кражби, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

Според полицията, задържаната 31-годишна жена влязла в магазин за дрехи на улица "Грабен" и е заговорила една от клиентките. През това време съучастничка на българката е откраднала чантата на нищо неподозиращата жертва и е избягала. В чантата е имало четирицифрена сума пари в брой, каза за АПА полицейската говорителка Ирина Щаирер.

Охраната на магазина е задържала българката до пристигането на полицията. Впоследствие със силите на реда се е свързала още една жена магазина, която твърди, че е била ограбена от задържаната. Тя е разказала пред полицаи, че ден по-рано е била блъсната от българката, а по-късно е разбрала, че липсва портмонето ѝ, в което е имало голяма сума пари.

Служителите на реда са установили, че 31-годишната жена се издирва в няколко провинции в Германия и че германските власти са я регистрирали за 35 престъпления срещу собствеността.

От съучастничката ѝ няма и следа.

Разследването по случая продължава.