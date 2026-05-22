СЗО: Епидемията от ебола в ДР Конго представлява много висок риск на национално равнище

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус заяви днес, че епидемията от ебола в Демократична република Конго "се разпространява бързо" и понастоящем представлява "много висок" риск на национално равнище, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

СЗО повишава до "много висока" своята оценка за риска в ДР Конго, който преди това беше смятан за висок. Рискът от регионално разпространение остава висок, а на глобално равнище – нисък, обобщи Тедрос пред журналисти.

Ръководителят на СЗО отбеляза, че в ДР Конго са потвърдени 82 случая, като седем от тях са с фатален изход, "но се знае, че епидемията в ДР Конго е много по-голяма". Към момента обаче има почти 750 предполагаеми заразени и 177 предполагаеми смъртни случая.

Ситуацията в съседна Уганда "е стабилна", като са потвърдени два случая при хора, дошли от ДР Конго, с един смъртен случай, добави Тедрос.