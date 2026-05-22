42 US летателни апарата са унищожени или повредени във войната с Иран

Доклад на американските военновъздушни сили, представен на Конгреса, посочва, че 42 летателни апарата са загубени или повредени във войната с Иран, включително 24 дрона MQ-9 Reaper, които висш служител на военновъздушните сили нарече „най-ценния играч", съобщи Daily Mail.

Докладът идва на фона на засилено напрежение, тъй като възможността за подновяване на боевете остава на масата въпреки оптимизма на Саудитска Арабия относно условията на проектоспоразумение между Иран и Съединените щати.

Според доклада, най-малко 42 самолета са били унищожени от началото на войната на 28 февруари. Те включват 24 усъвършенствани дрона MQ-9 Reaper, всеки от които се оценява на около 30 милиона долара, както и дрон MQ-4C.

Съединените щати също загубиха четири изтребителя F-15E, включително три свалени от кувейтските системи за противовъздушна отбрана при инцидент с приятелски огън на 1 март, втория ден от войната. Всеки F-15E струва около 300 милиона долара.

Два самолета MC-130J Commando II, версия за специални операции на Super Hercules, използвани за тайни мисии, бяха унищожени на земята в Иран по време на спасителната операция, след като не успяха да излетят. Щурмови самолет А-10 също беше свален от ирански огън по време на мисията, пише ynetnews.

Самолет KC-135 за презареждане на военновъздушните сили на САЩ се разби в Ирак на 12 март, убивайки всичките шестима членове на екипажа.

Десет самолета са повредени по време на войната, включително шест, паркирани във военновъздушната база „Принц Султан" в Саудитска Арабия, които Иран е атакувал с ракети и дронове. Сред повредените самолети е командно-контролен самолет E-3 Sentry AWACS, един от най-важните самолети на ВВС, описан като „окото в небето" на Съединените щати в Персийския залив.

Хеликоптер HH-60W Jolly Green II е бил повреден от огън с леко стрелково оръжие по време на спасителната операция за сваления F-15E. В доклада на Конгреса се казва също, че изтребител-невидимка F-35A е бил повреден над Иран.

Други доклади сочат, че истинските загуби може да са по-големи. Четири хеликоптера Little Bird, управлявани от специални сили, за които ABC съобщи, че също са били унищожени по време на спасителната операция, не фигурират в доклада, представен на Конгреса.

На изслушване в Конгреса миналата седмица, контрольорът на Пентагона Хей Хърст свидетелства, че цената на войната е достигнала 29 милиарда долара, в сравнение с ниската оценка от 25 милиарда долара само две седмици по-рано.

Представители на военновъздушните сили казаха на Конгреса тази седмица, че MQ-9 Reaper е бил „работният кон" на войната. Началникът на щаба на военновъздушните сили генерал Кенет Уилсбах нарече дрона „най-ценният играч", като каза, че „Няма друга платформа дори близо до MQ-9"