Италианската полиция спря парти с Мик Джагър на остров

Парти по повод приключването на снимачния процес на предстоящия филм Three Incestuous Sisters, на което присъствал сър Мик Джагър, било прекратено от италианската полиция поради местни разпоредби, забраняващи музика в сряда.
Вокалистът на „Ролинг Стоунс" празнувал заедно с актьорския състав на филма, в който участват Дакота Джонсън, Джеси Бъкли, Саойрсе Ронан и Джош О'Конър, съобщават италианските медии.
Актьорите и екипът отбелязвали края на снимачния процес в заведение на малкия остров Стромболи, край бреговете на Сицилия, преди полицията да прекрати празненствата, съобщава Би Би Си.
Ръководителката на туристическата служба на Стромболи Роза Олива потвърди инцидента и критикува действията на полицията като наказателна интервенция.
"Музиката се е възпроизвеждала през един малък високоговорител с разумна сила на звука, когато е била прекъсната от карабинерите, съобщават местните медии.
Според италианската информационна агенция „Анса" полицейската забрана била посрещната с недоумение от страна на гостите. Те неохотно се съгласили с искането на полицаите.
Стромболи е един от няколкото Еолийски острови, които са засегнати от музикалната забрана, наложена от кмета в сряда.
Режисьор на филма Three Incestuous Sisters е Алис Рорвахер, която вече е била номинирана за „Златна палма" - най-голямата награда на филмовия фестивал в Кан.
Филмът е базиран на едноименния американски графичен роман, който проследява живота на три сестри, копнеещи за сина на пазача на фара, чието пристигане нарушава тяхното уединение.
Според информациите, сър Мик е избран за ролята на пазача на фара, а синът му ще бъде изигран от звездата от The Crown и Challengers О'Конър.