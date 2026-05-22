ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България и РСМ обсъдиха регионалната свързаност

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22899919 www.24chasa.bg

Италианската полиция спря парти с Мик Джагър на остров

2400
Мик Джагър Снимка: Facebook/Mick Jagger

Парти по повод приключването на снимачния процес на предстоящия филм Three Incestuous Sisters, на което присъствал сър Мик Джагър, било прекратено от италианската полиция поради местни разпоредби, забраняващи музика в сряда.

Вокалистът на „Ролинг Стоунс" празнувал заедно с актьорския състав на филма, в който участват Дакота Джонсън, Джеси Бъкли, Саойрсе Ронан и Джош О'Конър, съобщават италианските медии.

Актьорите и екипът отбелязвали края на снимачния процес в заведение на малкия остров Стромболи, край бреговете на Сицилия, преди полицията да прекрати празненствата, съобщава Би Би Си. 

Ръководителката на туристическата служба на Стромболи Роза Олива потвърди инцидента и критикува действията на полицията като наказателна интервенция.

"Музиката се е възпроизвеждала през един малък високоговорител с разумна сила на звука, когато е била прекъсната от карабинерите, съобщават местните медии.

Според италианската информационна агенция „Анса" полицейската забрана била посрещната с недоумение от страна на гостите. Те неохотно се съгласили с искането на полицаите.

Стромболи е един от няколкото Еолийски острови, които са засегнати от музикалната забрана, наложена от кмета в сряда.

Режисьор на филма Three Incestuous Sisters е Алис Рорвахер, която вече е била номинирана за „Златна палма" - най-голямата награда на филмовия фестивал в Кан.

Филмът е базиран на едноименния американски графичен роман, който проследява живота на три сестри, копнеещи за сина на пазача на фара, чието пристигане нарушава тяхното уединение.

Според информациите, сър Мик е избран за ролята на пазача на фара, а синът му ще бъде изигран от звездата от The Crown и Challengers О'Конър.

Мик Джагър Снимка: Facebook/Mick Jagger

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)